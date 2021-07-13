На Ставрополье рассказали о помощи казачьих дружин полиции
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Также казаки помогли задержать 15 человек, находящихся в розыске, и изъять 141 гр наркотиков.
Такие итоги совместной работы ГУ МВД России по краю и Ставропольского окружного казачьего общества подвели в правительстве региона.
Отмечается, что на территории края работают 114 народных дружин численностью 1448 человек.
Кроме того, охранять порядок помогает окружная казачья дружина Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска, в которую входят 286 человек.
Ранее телеканал «360» сообщал о работе дружинников в Московской области.