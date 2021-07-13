На Ставрополье рассказали о помощи казачьих дружин полиции

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В Ставропольском крае при участии казаков-дружинников было раскрыто 65 преступлений и 2926 административных правонарушений.
На Ставрополье рассказали о помощи казачьих дружин полиции
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Также казаки помогли задержать 15 человек, находящихся в розыске, и изъять 141 гр наркотиков.

Такие итоги совместной работы ГУ МВД России по краю и Ставропольского окружного казачьего общества подвели в правительстве региона.

Отмечается, что на территории края работают 114 народных дружин численностью 1448 человек.

Кроме того, охранять порядок помогает окружная казачья дружина Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска, в которую входят 286 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал о работе дружинников в Московской области.

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