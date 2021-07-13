Песков: популяризация книг с изображением Гитлера недопустима
- РИА Новости
«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идёт о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — сказал пресс-секретарь.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала.
На сайте Российского книжного союза было опубликовано обращение к книжным магазинам с просьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров, литературу, которая может нарушать законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов.