Песков: популяризация книг с изображением Гитлера недопустима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону.

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идёт о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — сказал пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала.

На сайте Российского книжного союза было опубликовано обращение к книжным магазинам с просьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров, литературу, которая может нарушать законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов.