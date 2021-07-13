Эксперты отметили рост цен и снижение спроса на новостройки в России

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев рассказал, что стоимость первичного жилья за первое полугодие выросла в России в среднем на 17%, достигнув 118,5 тыс. рублей за 1 кв. м.

Об этом эксперт рассказал в беседе с «Известиями».

В частности, в столице средняя стоимость 1 кв. м в новостройках достигла 251 тыс. рублей, что на 19% больше, чем полгода назад, отметил Алексеев.

В Санкт-Петербурге квартиры в новостройках подорожали на 10% — до 158,2 тыс. рублей за 1 кв. м.

В то же время, по информации аналитиков «Циан», в первом полугодии 2021 года стоимость квартир в новостройках в среднем по стране выросла на 12%.

В Росстате при этом добавили, что во II квартале 2021-го первичные квартиры в стране подорожали на 6% по сравнению с I кварталом.

Наряду с этим руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что за полгода спрос на первичное жильё в стране упал в среднем на 15—20%.

Это связано с тем, что многие уже купили квартиры. Кроме того, в целом снижается покупательская способность населения, пояснил он.

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