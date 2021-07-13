Песков: решений об ужесточении в России мер для непривитых пока нет

Решений об усилении ограничений для непривитых от COVID-19 по аналогии с опытом во Франции на федеральном уровне в России пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока каких-либо решений на этот счёт не принималось. Вы сами знаете. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне», — сказал представитель Кремля.

По его словам, главы регионов «принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром».

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы, самолёты и т. д. будут пускать только привитых от COVID-19 или тех, у кого будет отрицательный тест, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни.