Ребёнка подключили к ИВЛ после отравления хлоркой в аквапарке Казани

Врачи подключили одного из детей, отравившихся хлоркой в аквапарке Казани, к аппарату ИВЛ, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«Один ребёнок в тяжёлом состоянии, он подключён к высокопоточной вентиляции лёгких. Остальные отпущены», — сказали в ведомстве.

12 июля в Казани из аквапарка госпитализировали шесть человек, в том числе пятерых детей, предварительно, из-за отравления хлоркой. Взрослый и четверо детей от пребывания в стационаре отказались и были отпущены под медицинское наблюдение.

Как сообщало «Реальное время», СУ СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.