Ребёнка подключили к ИВЛ после отравления хлоркой в аквапарке Казани

Короткая ссылка
Врачи подключили одного из детей, отравившихся хлоркой в аквапарке Казани, к аппарату ИВЛ, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.
Ребёнка подключили к ИВЛ после отравления хлоркой в аквапарке Казани
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Один ребёнок в тяжёлом состоянии, он подключён к высокопоточной вентиляции лёгких. Остальные отпущены», — сказали в ведомстве.

12 июля в Казани из аквапарка госпитализировали шесть человек, в том числе пятерых детей, предварительно, из-за отравления хлоркой. Взрослый и четверо детей от пребывания в стационаре отказались и были отпущены под медицинское наблюдение.

Как сообщало «Реальное время», СУ СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить