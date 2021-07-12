Ребёнка подключили к ИВЛ после отравления хлоркой в аквапарке Казани
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- РИА Новости
«Один ребёнок в тяжёлом состоянии, он подключён к высокопоточной вентиляции лёгких. Остальные отпущены», — сказали в ведомстве.
12 июля в Казани из аквапарка госпитализировали шесть человек, в том числе пятерых детей, предварительно, из-за отравления хлоркой. Взрослый и четверо детей от пребывания в стационаре отказались и были отпущены под медицинское наблюдение.
Как сообщало «Реальное время», СУ СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.