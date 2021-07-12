Кировские судебные приставы спасли людей из задымлённой машины

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Кировской области сообщили, что два сотрудника оказали первую помощь пострадавшим в ДТП.

Об этом сообщает progorod43.

Судебные приставы Денис Ергунов и Игорь Глушков стали очевидцами аварии на трассе Киров — Советск — Яранск. Они заметили, как автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Из машины шёл дым. Сотрудники оперативно отключили аккумулятор, заглушили автомобиль и извлекли из него двоих человек — водителя и пассажирку.

Они оказали первую медицинскую помощь и покинули место происшествия только после того, как передали пострадавших медикам.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в международном аэропорту Симферополя полицейские помогли медикам спасти мужчину с остановкой сердца.