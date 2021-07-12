Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерал-лейтенанта авиации Героя Советского Союза Василия Тихонова.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Абакана имя В.Г. Тихонова», — говорится в указе.

Тихонов в 1941 году участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацистской Германии. В августе 1941 года он в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии совершил три успешных боевых вылета на Берлин, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.