Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова

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Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Абакан (республика Хакасия) имя генерал-лейтенанта авиации Героя Советского Союза Василия Тихонова.
Путин присвоил аэропорту Абакана имя Героя Советского Союза Тихонова
  • ©wikipedia

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Абакана имя В.Г. Тихонова», — говорится в указе.

Тихонов в 1941 году участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацистской Германии. В августе 1941 года он в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии совершил три успешных боевых вылета на Берлин, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

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