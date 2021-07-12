В Пензенской области оптимизируют систему органов госвласти

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Органы исполнительной власти Пензенской области сократят в рамках реформы системы управления регионом для упрощения межведомственной координации.
В Пензенской области оптимизируют систему органов госвласти
  • ©wikimedia

Об этом врио главы региона Олег Мельниченко заявил на оперативном совещании с членами правительства, сообщает ФАН.

«Реформа системы управления органов государственной власти Пензенской области началась. С учётом тех шагов, которые мы сегодня предпримем, и того кадрового конкурса, который сейчас осуществляется, мы рассчитываем в сентябре выйти на компактную систему управления регионом с оптимизированными органами государственной власти», — сказал он.

Известно, что число министерств, департаментов и управлений региона к сентябрю сократится с 25 до 18.

По сообщениям сайта «Янтарный край», в марте в Калининграде прошло совещание по вопросам цифровой трансформации министерств.

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