В Петербурге пять человек пострадали при ЧП в столовой

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В Московском районе Санкт-Петербурга пять человек пострадали, после того как строительная тележка, упавшая с многоэтажки, пробила крышу столовой.

Об этом информирует пресс-служба управления МЧС по городу. 

По данным МЧС, инцидент произошёл около 12:40 мск в одноэтажном здании столовой, пристроенном к зданию бизнес-центра на Стартовой улице.

«В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо из них, получившие лёгкие повреждения, после осмотра медиками отказались от госпитализации, а один с порезами отправился в больницу», — цитирует сообщение Интерфакс.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на источник, в момент ЧП в столовой находились 35 человек. Один человек госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В июне в Челябинске обрушилась крыша горящего склада.

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