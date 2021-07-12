В Петербурге пять человек пострадали при ЧП в столовой
Об этом информирует пресс-служба управления МЧС по городу.
По данным МЧС, инцидент произошёл около 12:40 мск в одноэтажном здании столовой, пристроенном к зданию бизнес-центра на Стартовой улице.
«В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо из них, получившие лёгкие повреждения, после осмотра медиками отказались от госпитализации, а один с порезами отправился в больницу», — цитирует сообщение Интерфакс.
Как сообщил Life.ru со ссылкой на источник, в момент ЧП в столовой находились 35 человек. Один человек госпитализирован в тяжёлом состоянии.