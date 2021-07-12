В Москве пункты вакцинации от коронавируса свободны на 40%

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 15 июля. На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зарегистрировали 5403 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.