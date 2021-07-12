В Москве пункты вакцинации от коронавируса свободны на 40%
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- АГН «Москва»
«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 15 июля. На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%», — приводит ТАСС сообщение штаба.
Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зарегистрировали 5403 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.