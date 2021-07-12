В Подмосковье началось голосование по благоустройству парков

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Жители Московской области смогут выбрать лесопарки, которые власти региона благоустроят в 2022 году. Соответствующее голосование началось на портале «Добродел».
В Подмосковье началось голосование по благоустройству парков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Основная особенность благоустройства лесных зон — минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего на голосование вынесли 62 территории — их жители предложили на «Доброделе» в период с 11 мая по 6 июня.

Как уточняется, голосование продлится до 22 июля.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.

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