В Подмосковье началось голосование по благоустройству парков
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Основная особенность благоустройства лесных зон — минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Всего на голосование вынесли 62 территории — их жители предложили на «Доброделе» в период с 11 мая по 6 июня.
Как уточняется, голосование продлится до 22 июля.
Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.