В аппарате Чернышенко рассказали о программе студенческого туризма

Проживание в общежитии в рамках программы студенческого туризма будет стоить от 35 до 550 рублей в сутки в зависимости от типа комнаты и наличия питания, рассказали в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Стоимость проживания в зависимости от типа размещения (блочный, квартирный) составит от 35 до 100 рублей в сутки, максимальная цена — 400 рублей в сутки. Если в пакет также включено питание (завтрак или завтрак с ужином), стоимость пребывания варьируется от 250 до 550 рублей в сутки», — цитирует РИА Новости сообщение.

В рамках программы студенты российских университетов с 15 июля по 25 августа 2021 года смогут путешествовать по регионам России и проживать по доступным ценам в кампусах и общежитиях вузов, которые участвуют в пилотном проекте.