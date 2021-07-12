На Кубани в результате ДТП погибли три человека

В Краснодарском крае три человека, в том числе двое детей, скончались в результате автомобильной аварии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Микроавтобус, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем с прицепом, после чего от последнего отлетело колесо, повредившее третий легковой автомобиль.

«В результате аварии в автобусе пострадали семь человек, из которых трое погибли, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 14 лет», — передаёт РИА Новости сообщение прокуратуры.

Все пострадавшие были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Отмечается, что в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

ДТП произошло на автодороге Р-217 «Кавказ».

Ранее один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирской «газелью» в Кабардино-Балкарии.