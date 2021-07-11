Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«В Новой Москве в посёлке Коммунарка на улице Адмирала Карнилова у дома 10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали четыре человека», — заявили в ведомстве.

По имеющейся информации, водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.

Ранее сообщалось, что десять машин попали в автомобильную аварию на Каширском шоссе в Москве, два человека пострадали.