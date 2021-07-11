Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Короткая ссылка
Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве.
Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«В Новой Москве в посёлке Коммунарка на улице Адмирала Карнилова у дома 10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали четыре человека», — заявили в ведомстве.

По имеющейся информации, водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.

Ранее сообщалось, что десять машин попали в автомобильную аварию на Каширском шоссе в Москве, два человека пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить