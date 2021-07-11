В Удмуртии пчела спровоцировала ДТП с участием четырёх машин

Короткая ссылка
В Удмуртии пчела укусила водителя грузовика, в результате чего произошла авария, в которой пострадали десять человек.
В Удмуртии пчела спровоцировала ДТП с участием четырёх машин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Отмечается, что после укуса водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями и одним молоковозом. Авария произошла на автодороге Можга — Елабуга.

По уточнённым данным региональной полиции, в ДТП пострадали десять человек.

Ранее сообщалось, что десять машин попали в автомобильную аварию на Каширском шоссе в Москве, два человека пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить