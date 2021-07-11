В Удмуртии пчела спровоцировала ДТП с участием четырёх машин

В Удмуртии пчела укусила водителя грузовика, в результате чего произошла авария, в которой пострадали десять человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Отмечается, что после укуса водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями и одним молоковозом. Авария произошла на автодороге Можга — Елабуга.

По уточнённым данным региональной полиции, в ДТП пострадали десять человек.

Ранее сообщалось, что десять машин попали в автомобильную аварию на Каширском шоссе в Москве, два человека пострадали.