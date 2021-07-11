В Тольятти рассказали о ситуации с лесными пожарами

Мэр Тольятти Николай Ренц на своей странице в Instagram рассказал о ситуации с лесными пожарами в городе.

«В эти минуты в Тольятти продолжается борьба с крупным лесным пожаром. Предварительно, площадь возгорания составляет 100 га, но есть вероятность, что эта цифра увеличится до 130—150 га. Из-за сильного задымления нет возможности до конца посчитать», — написал Ренц.

Он добавил, что в настоящий момент производится опашка и разделение территории на квадраты. На месте пожара работают 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, задействованы вертолёт, 14 бойлеров, тяжёлая техника.

Ранее администрация Тольятти заявила о введении режима ЧС в городе из-за крупного лесного пожара.

В апреле климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.