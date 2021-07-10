В Чечне возбудили дело после нападения мужчины с ножом на полицейских
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
По данным следствия, 9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район города вооружённый ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции, нёсших службу на стационарном посту.
«В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и отправлен в больницу, где скончался от полученных ранений», — сообщили в СК.
Сотрудники полиции не пострадали. Напавшим оказался житель Грозного 1993 года рождения.
Расследование продолжается.