В Чечне возбудили дело после нападения мужчины с ножом на полицейских

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В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских, злоумышленник был ранен ответным огнём и позднее скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.
В Чечне возбудили дело после нападения мужчины с ножом на полицейских
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По данным следствия, 9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район города вооружённый ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции, нёсших службу на стационарном посту.

«В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и отправлен в больницу, где скончался от полученных ранений», — сообщили в СК.

Сотрудники полиции не пострадали. Напавшим оказался житель Грозного 1993 года рождения.

Расследование продолжается.

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