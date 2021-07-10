Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.
Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка во время выступления на Евразийском форуме казачьей молодёжи «Казачье единство — 2021».

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея», — сказал он, добавив, что пока ещё нет чёткого понимания того, как задумка будет в итоге реализована.

В мае Путин подписал указ об утверждении атамана Кубанского войскового казачьего общества.

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