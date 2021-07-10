Кабмин выделил средства на расселение аварийных домов в Саратовской области

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Более 373,8 млн рублей будет направлено в Саратовскую область на расселение граждан из аварийных домов микрорайона Лётный городок в Энгельсе.
Кабмин выделил средства на расселение аварийных домов в Саратовской области
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Финансирование поступит из резервного фона правительства и поможет расселить 634 человека из 10,2 тыс. кв. м аварийного жилья до конца 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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