Кабмин выделил средства на расселение аварийных домов в Саратовской области

Более 373,8 млн рублей будет направлено в Саратовскую область на расселение граждан из аварийных домов микрорайона Лётный городок в Энгельсе.

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Финансирование поступит из резервного фона правительства и поможет расселить 634 человека из 10,2 тыс. кв. м аварийного жилья до конца 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.