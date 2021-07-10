Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Новосибирске

Два человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в квартире жилого дома в Новосибирске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Около 12:10 (08:10 мск) поступило сообщение, что при проведении ремонтных (сварочных) работ в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома по адресу переулок 1-й Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего возникло горение домашних вещей на площади 0,2 кв. м», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что хозяйка квартиры в результате происшествия получила ожоги ног, а рабочий — ожоги рук.

«После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр», — говорится в сообщении.

По оперативной информации, соседние квартиры не повреждены.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали три человека.