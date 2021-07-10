Кабмин выделил 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

Короткая ссылка
По поручению президента 6 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на программу «Сельская ипотека» и проекты по комплексному развитию сельских территорий.
Кабмин выделил 6 млрд рублей на развитие сельских территорий
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«С помощью программы «Сельская ипотека» граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос — 10%. Максимальный срок — 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жары на урожай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить