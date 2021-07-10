Кабмин выделил 6 млрд рублей на развитие сельских территорий
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Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«С помощью программы «Сельская ипотека» граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос — 10%. Максимальный срок — 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек», — говорится в сообщении.
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