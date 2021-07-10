Кабмин выделил 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

По поручению президента 6 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на программу «Сельская ипотека» и проекты по комплексному развитию сельских территорий.

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«С помощью программы «Сельская ипотека» граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос — 10%. Максимальный срок — 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жары на урожай.