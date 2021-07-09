Адвокат рассказал, как реагировать на оскорбления в интернете

Адвокат Тимур Матвеев рассказал, как реагировать на оскорбления в интернете.

В беседе с ОТР он посоветовал обратиться к нотариусу и вместе с ним зафиксировать факт нецензурной брани, после чего идти к прокурору, который должен будет провести проверку.

«Срок давности по данным составам три месяца составляет, и поэтому очень часто при обращении за защитой своих прав получается так, что уже привлечь к ответственности лицо нельзя, поскольку с момента публикации до момента составления протокола эти три месяца прошли», — пояснил он.

Со своей стороны, аналитик Института исследований интернета Дмитрий Винник отметил, что ситуация, когда человек, получив оскорбление в интернете, обращается в суд, стала достаточно рядовой.

«Бывают сложные случаи. Вы понимаете, даже не оскорбительное слово может быть использовано оскорбительно. Иногда привлекают лингвистическую экспертизу, когда невозможно разобраться очевидным образом», — рассказал он.

Ранее партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова в беседе с газетой «Известия» дала советы родителям, как защитить детей от травли в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.