В АТОР рассказали о Северном Кавказе как новом направлении для туристов

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Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал о Северном Кавказе как новом направлении для туристов.
В АТОР рассказали о Северном Кавказе как новом направлении для туристов
  • Pixabay

«Сейчас все регионы России занимаются разработкой собственных туристических программ и формированием центров притяжения для туристов. Люди находятся в поиске новых впечатлений, опыта. Они не хотят каждый год ездить только на море. Хочется видеть что-то новое», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, то, что происходит сейчас на Северном Кавказе, — очень интересно.

Как отметил эксперт, нужно создавать интересные проекты независимо от ситуации с пандемией и закрытием границ.

«Нужно создавать новые проекты, которые будут привлекать», — добавил он.

Ранее ОТР сообщало, что на Алтае создали туристический маршрут по дну Телецкого озера.

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