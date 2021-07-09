Автоэксперт рассказал о стратегической важности ЦКАД

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о стратегической важности ЦКАД.
Автоэксперт рассказал о стратегической важности ЦКАД
  • РИА Новости

«ЦКАД на самом деле — стратегическая дорога. Она серьёзно сокращает маршруты и разгружает город. Прежде всего, людям не нужно проезжать через Москву», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в России развиваются автомобильные перевозки, люди едут путешествовать, и то, что доезжать до МКАД уже нет необходимости, — великое дело.

Субботин также отметил высокие темпы строительства трассы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО.

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