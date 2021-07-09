Транспортный поток на ЗСД в Петербурге вырос на 25% за полгода

Короткая ссылка
Транспортный поток на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге вырос на 25% за первые шесть месяцев 2021 года.
Транспортный поток на ЗСД в Петербурге вырос на 25% за полгода
  • © wikipedia

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ООО «Магистраль Северной столицы».

«Количество поездок по ЗСД выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило более 48 млн транзакций», — заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Максимальный на данный момент трафик был отмечен 11 июня. По ЗСД совершили более 393 тыс. поездок.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить