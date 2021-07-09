Транспортный поток на ЗСД в Петербурге вырос на 25% за полгода

Транспортный поток на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге вырос на 25% за первые шесть месяцев 2021 года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ООО «Магистраль Северной столицы».

«Количество поездок по ЗСД выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило более 48 млн транзакций», — заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Максимальный на данный момент трафик был отмечен 11 июня. По ЗСД совершили более 393 тыс. поездок.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы заявили о влиянии запуска столичного участка ЦКАД на инвестпривлекательность ТиНАО.