Глава Кронштадтского района рассказал о туристическом потенциале центра «Остров фортов»
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Остров фортов» был частично открыт в августе 2020 года. К предстоящему Дню ВМФ планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь проекта.
На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» Довганюк выразил уверенность, что центр принесёт пользу местному населению и привлечёт много путешественников.
«Если территория будет приведена в порядок, мы сохраним это всё, потому что туризм даёт завязку большую. Возможно, не сиюминутно, это эффект отложенный», — сказал он.
Как сообщал «Янтарный край», в период зимних каникул Калининградскую область посетили более 50 тыс. туристов — на 10% больше, чем годом ранее.