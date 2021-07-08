Глава Кронштадтского района рассказал о туристическом потенциале центра «Остров фортов»

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Остров фортов» был частично открыт в августе 2020 года. К предстоящему Дню ВМФ планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь проекта.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» Довганюк выразил уверенность, что центр принесёт пользу местному населению и привлечёт много путешественников.

«Если территория будет приведена в порядок, мы сохраним это всё, потому что туризм даёт завязку большую. Возможно, не сиюминутно, это эффект отложенный», — сказал он.

Как сообщал «Янтарный край», в период зимних каникул Калининградскую область посетили более 50 тыс. туристов — на 10% больше, чем годом ранее.