Глава Кронштадтского района рассказал о туристическом потенциале центра «Остров фортов»

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Глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».
Глава Кронштадтского района рассказал о туристическом потенциале центра «Остров фортов»

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Остров фортов» был частично открыт в августе 2020 года. К предстоящему Дню ВМФ планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь проекта.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» Довганюк выразил уверенность, что центр принесёт пользу местному населению и привлечёт много путешественников.

«Если территория будет приведена в порядок, мы сохраним это всё, потому что туризм даёт завязку большую. Возможно, не сиюминутно, это эффект отложенный», — сказал он.

Как сообщал «Янтарный край», в период зимних каникул Калининградскую область посетили более 50 тыс. туристов — на 10% больше, чем годом ранее.

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