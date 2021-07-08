Служебную проверку начали в отношении главы отдела полиции Егорьевска

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Служебная проверка проводится в отношении главы отдела полиции по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.
Служебную проверку начали в отношении главы отдела полиции Егорьевска
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте, начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым назначена служебная проверка «по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию».

По результатам будет принято решение, проинформировали в ведомстве.

По данным источника Интерфакса, Ермаков задержан и доставлен на допрос в СК, а по месту его жительства и на работе проходят обыски.

По словам собеседника агентства, полицейского подозревают в подготовке убийства предпринимателя.

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