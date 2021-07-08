Служебную проверку начали в отношении главы отдела полиции Егорьевска

Служебная проверка проводится в отношении главы отдела полиции по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

Как сообщается на сайте, начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым назначена служебная проверка «по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию».

По результатам будет принято решение, проинформировали в ведомстве.

По данным источника Интерфакса, Ермаков задержан и доставлен на допрос в СК, а по месту его жительства и на работе проходят обыски.

По словам собеседника агентства, полицейского подозревают в подготовке убийства предпринимателя.