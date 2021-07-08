Служебную проверку начали в отношении главы отдела полиции Егорьевска
- РИА Новости
Как сообщается на сайте, начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым назначена служебная проверка «по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию».
По результатам будет принято решение, проинформировали в ведомстве.
По данным источника Интерфакса, Ермаков задержан и доставлен на допрос в СК, а по месту его жительства и на работе проходят обыски.
По словам собеседника агентства, полицейского подозревают в подготовке убийства предпринимателя.