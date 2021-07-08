В ПФР рассказали подробности о новых видах детских пособий

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков рассказал подробности о новых видах детских пособий.

«С 1 июля Пенсионный фонд начал приём заявлений на два новых вида детских пособий. Эти пособия были анонсированы президентом нашей страны в его послании Федеральному собранию», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, первое пособие касается беременных женщин, оно носит ежемесячный характер и будет выплачиваться вплоть до родов.

«На него право имеют беременные женщины, но при одном важном условии — если они встали на учёт как беременные в медицинских организациях до 12-й недели. Это очень важно, надо обратить внимание всех будущих мам на то, что необходимо встать на учёт в медорганизации до 12-й недели», — сказал Чирков.

Как отметил эксперт, второе условие — доход семей не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в том или ином регионе.

«Второе пособие касается, скажем так, одиноких родителей. Это те мамы, которые воспитывают… мамы, папы — у нас разные могут быть ситуации в жизни, — которые воспитывают ребёнка в одиночку», — напомнил Чирков.

По его словам, условия получения — воспитание ребёнка в одиночку и такие же доходы, как и в случае с пособием для беременных.

«Пособие адресное. Доходы тоже соответственно учитываются в этой связи. И также за предыдущие 12 месяцев до даты обращения соответственно», — добавил он.

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