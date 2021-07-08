Из лагеря в Челябинской области из-за природного пожара эвакуируют детей

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Вследствие лесных пожаров в Нагайбакском районе Челябинской области дети эвакуированы из летнего оздоровительного лагеря.
Из лагеря в Челябинской области из-за природного пожара эвакуируют детей
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Отмечается, что порядка 120 детей развезли по домам.

На данный момент огонь подбирается к селу Париж со стороны Карталинского района Челябинской области.

«Делаем всё возможное, чтобы не допустить пламя к населённым пунктам», — заявил URA.RU глава Карталинского района Анатолий Вдовин, отметив, что пожар потушить пока не удаётся.

Ситуацию осложняет сильный ветер, до 25 м/с.

Как сообщал «Новый Севастополь», с 10 июня на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

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