В Бурятии перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве, совершённом в 2001 году

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.

Об этом сообщает Newinform.

По данным следствия, гражданин Азербайджана около 20 лет назад проживал и работал в Улан-Удэ. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришёл к своему знакомому соотечественнику. Произошла ссора, в результате которой потерпевший скончался. Обвиняемый скрылся с места преступления. В последнее время проживал в Свердловской области.

Мужчину задержали, он признал вину.

«В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

Ранее Nation News сообщал, что в Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности.