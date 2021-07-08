В Бурятии перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве, совершённом в 2001 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
По данным следствия, гражданин Азербайджана около 20 лет назад проживал и работал в Улан-Удэ. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришёл к своему знакомому соотечественнику. Произошла ссора, в результате которой потерпевший скончался. Обвиняемый скрылся с места преступления. В последнее время проживал в Свердловской области.
Мужчину задержали, он признал вину.
«В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.
Ранее Nation News сообщал, что в Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности.