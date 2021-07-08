В Бурятии перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве, совершённом в 2001 году

Короткая ссылка
В Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.
В Бурятии перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве, совершённом в 2001 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

По данным следствия, гражданин Азербайджана около 20 лет назад проживал и работал в Улан-Удэ. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришёл к своему знакомому соотечественнику. Произошла ссора, в результате которой потерпевший скончался. Обвиняемый скрылся с места преступления. В последнее время проживал в Свердловской области.

Мужчину задержали, он признал вину.

«В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

Ранее Nation News сообщал, что в Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить