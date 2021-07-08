Почти 660 гостиниц Подмосковья прошли классификацию «звёздности» за пять лет

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Почти 660 гостиниц Московской области прошли классификацию «звёздности» за пять лет. Процедура обязательна с 2019 года.
Почти 660 гостиниц Подмосковья прошли классификацию «звёздности» за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Классификация помогает сформировать конкурентную среду в сфере обслуживания туристов.

«Это служит стимулирующим фактором для развития как внутреннего, так и въездного туризма», — отметили в комитете.

Уже 15 гостиниц получили «пять звёзд». Ещё 103 комплексам присвоили «четыре звезды».

Как сообщал «Янтарный край», в период зимних каникул Калининградскую область посетили более 50 тыс. туристов — на 10% больше, чем годом ранее.

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