В Подмосковье вводят электронные удостоверения многодетных семей
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Об этом сообщает «Радио 1».
«С октября в Подмосковье появятся электронные удостоверения многодетных семей. Для их получения не нужно будет никуда ходить — они придут на электронную почту», — сказала Каклюгина.
По её словам, документ будет высылаться в личный кабинет каждого обратившегося. Бумажные носители можно будет получить в МФЦ.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области с 10 августа запускают новую социальную услугу «Скоро в школу».