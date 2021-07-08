В Подмосковье вводят электронные удостоверения многодетных семей

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Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что с октября 2021 года в регионе будут введены электронные удостоверения многодетных семей.
В Подмосковье вводят электронные удостоверения многодетных семей
  • © Elena Sikorskaya
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Радио 1».

«С октября в Подмосковье появятся электронные удостоверения многодетных семей. Для их получения не нужно будет никуда ходить — они придут на электронную почту», — сказала Каклюгина.

По её словам, документ будет высылаться в личный кабинет каждого обратившегося. Бумажные носители можно будет получить в МФЦ.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области с 10 августа запускают новую социальную услугу «Скоро в школу».

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