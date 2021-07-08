Омбудсмен прокомментировал решение властей Москвы продлить посещение летних веранд без QR-кодов
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«Конечно, такое послабление частично поможет ресторанному бизнесу. Людей с QR-кодами пока очень мало, заполнение залов идёт медленно. И наличие веранд позволяет хоть как-то кому-то существовать», — заявил он в беседе с Life.ru.
Омбудсмен выразил надежду, что эту меру продлят и дальше.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обслуживание посетителей летних веранд без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа.
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