Омбудсмен прокомментировал решение властей Москвы продлить посещение летних веранд без QR-кодов

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов прокомментировал решение властей столицы продлить посещение летних веранд без QR-кодов.

«Конечно, такое послабление частично поможет ресторанному бизнесу. Людей с QR-кодами пока очень мало, заполнение залов идёт медленно. И наличие веранд позволяет хоть как-то кому-то существовать», — заявил он в беседе с Life.ru.

Омбудсмен выразил надежду, что эту меру продлят и дальше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обслуживание посетителей летних веранд без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа.

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.