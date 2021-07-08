Десятый центр помощи при ДТП открылся в Подмосковье

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Центр помощи при ДТП открылся в Солнечногорске. Он стал десятым по счёту в Московской области.
Десятый центр помощи при ДТП открылся в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУРБ по региону.

«Суть проекта заключается в бесплатной практической помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие и обратившимся на горячую линию через телефон экстренной службы 112», — говорится в материале.

Отмечается, что подобные центры позволяют помочь участникам лёгких ДТП быстро и корректно оформить происшествие, не дожидаясь приезда автоинспекторов.

В текущем году в регионе планируют открыть ещё восемь подобных центров — в Балашихе, Домодедове, Коломне, Пушкине, Щёлкове, Богородском, Ленинском и Раменском округах.

Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.

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