Генпрокурор России рассказал о новых угрозах странам СНГ

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что новыми угрозами, с которыми сталкиваются страны СНГ, являются в том числе использование искусственного интеллекта и расчётов в криптовалюте в преступных целях.
Генпрокурор России рассказал о новых угрозах странам СНГ
  • © РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с генпрокурорами стран СНГ в Санкт-Петербурге, где проходит конференция руководителей прокуратур европейских государств.

«Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчёты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях», — приводит его слова РИА Новости.

Краснов отметил, что также высокую опасность несут «криминальные проявления террористического и экстремистского характера».

Он добавил, что не снижается напряжённость в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми.

Ранее сообщалось, что заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября.

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