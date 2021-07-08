Генпрокурор России рассказал о новых угрозах странам СНГ
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Об этом он сказал на встрече с генпрокурорами стран СНГ в Санкт-Петербурге, где проходит конференция руководителей прокуратур европейских государств.
«Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчёты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях», — приводит его слова РИА Новости.
Краснов отметил, что также высокую опасность несут «криминальные проявления террористического и экстремистского характера».
Он добавил, что не снижается напряжённость в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми.
Ранее сообщалось, что заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября.