Машков рассказал о нововведениях для абитуриентов театральной Школы Табакова
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Об этом худрук «Табакерки» рассказал в беседе с «Известиями».
«Мы интегрируем программы высшего образования по специальности «Актёрское искусство» с программой среднего общего образования. Программа позволит студентам, поступающим после девятого класса, получить диплом о высшем образовании за пять лет. Благодаря этому молодые специалисты смогут раньше выходить на сцену и получать практический опыт, развиваться в профессии. Набор будет проходить раз в два года», — объяснил Машков.
Так, на первый курс зачислены 27 человек из разных регионов страны.
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