Машков рассказал о нововведениях для абитуриентов театральной Школы Табакова

Короткая ссылка
Руководитель Московской театральной школы Табакова и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о новой образовательной программе в театральной школе.
Машков рассказал о нововведениях для абитуриентов театральной Школы Табакова
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом худрук «Табакерки» рассказал в беседе с «Известиями».

«Мы интегрируем программы высшего образования по специальности «Актёрское искусство» с программой среднего общего образования. Программа позволит студентам, поступающим после девятого класса, получить диплом о высшем образовании за пять лет. Благодаря этому молодые специалисты смогут раньше выходить на сцену и получать практический опыт, развиваться в профессии. Набор будет проходить раз в два года», — объяснил Машков.

Так, на первый курс зачислены 27 человек из разных регионов страны.

Ранее URA.RU сообщало, что среди молодёжи Свердловской области вырос спрос на профобразование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить