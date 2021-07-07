Эксперт дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета

Генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

«Льготные послабления привлекают граждан, они стремятся воспользоваться выгодным предложением, застройщики тоже работают на полную катушку, предлагая разного рода акции. Всё это приведёт в конце июля — начале августа к перезагрузке активности, спрос сократится», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, тогда откроется горизонт ситуации на осень, а летний сценарий не будет предполагать ничего нового.

Что касается пандемии, то она может отразиться на спросе.

«Люди возьмут паузу, чтобы оценить ситуацию, но она будет недолгой (один-два месяца) — до начала сентября. Я не исключаю, что будут введены новые методики по реализации сделок с недвижимостью», — сказал Паршиков.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.