Эксперт дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета

Короткая ссылка
Генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.
Эксперт дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета
  • РИА Новости

«Льготные послабления привлекают граждан, они стремятся воспользоваться выгодным предложением, застройщики тоже работают на полную катушку, предлагая разного рода акции. Всё это приведёт в конце июля — начале августа к перезагрузке активности, спрос сократится», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, тогда откроется горизонт ситуации на осень, а летний сценарий не будет предполагать ничего нового.

Что касается пандемии, то она может отразиться на спросе.

«Люди возьмут паузу, чтобы оценить ситуацию, но она будет недолгой (один-два месяца) — до начала сентября. Я не исключаю, что будут введены новые методики по реализации сделок с недвижимостью», — сказал Паршиков.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить