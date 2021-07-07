Партия «Зелёные» определила кандидатов на выборы в Госдуму

Российская экологическая партия «Зелёные» провела в Москве съезд, на котором были утверждены кандидаты в депутаты Госдумы.

«На съезде были определены 243 кандидата в депутаты по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам. Федеральный список состоит из общефедеральной части из десяти человек и 46 региональных групп», — заявил председатель партии Андрей Нагибин на пресс-конференции партии по итогам съезда.

В первую пятёрку кандидатов общефедеральной части, помимо Нагибина, вошли сопредседатели партии лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, Сергей Шахматов, Руфина Шагапова и член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова.

Список по Московскому округу возглавил Роман Косарев, журналист Russia Today, освещавший военные действия в Сирии и Донбассе.

Корреспондент RT Роман Косарев на съезде партии «Зелёные»

Партия также приняла обновлённую программу с тезисом «Зелёная революция»: от рыночного подхода — к зелёному сознанию. Она включает десять тезисов устойчивого развития страны.

Кроме того, партия приняла решение запустить «счётчик реальных экологических дел». Член президиума «Зелёных» Александра Кудзагова предложила установить KPI в 3 тыс. реальных дел за год.

Ранее сообщалось, что на проведение выборов депутатов Госдумы выделено 21,4 млрд рублей.