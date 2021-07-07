Жители Камчатки зажигают свечи в память о погибших при крушении Ан-26

Жители Петропавловска-Камчатского несут цветы и зажигают свечи у стелы «Город воинской славы» в память о погибших в результате крушения самолёта Ан-26.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт региональной администрации.

«Выражаю слова соболезнования тем, кто потерял родственников и близких, друзей, и скорблю вместе с ними. Так не должно было случиться», — заявил житель Камчатского края Василий.

Местная жительница Дарья назвала случившееся большой трагедией.

«Жители приносят цветы и зажигают свечи, стремясь почтить память погибших и хотя бы таким способом поддержать тех, кого коснулась эта трагедия», — отметила, в свою очередь, Ольга, которая также пришла почтить память погибших.

Ранее в Минтрансе России подтвердили, что никто из пассажиров не выжил при падении самолёта Ан-26 на Камчатке.