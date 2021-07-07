Песков переадресовал Минздраву вопрос о регистрации иностранных вакцин

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос регистрации в России иностранных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 должен быть адресован Минздраву и оперативному штабу, а не Кремлю.
Песков переадресовал Минздраву вопрос о регистрации иностранных вакцин
  • РИА Новости

«Нет, мы не можем обладать такой информацией, это всё-таки вопрос для штаба оперативного и для Минздрава, но это не вопрос Кремля», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, известно ли в Кремле о поданных на регистрацию в Минздрав документах от производителей иностранных вакцин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России.

При этом он не уточнил, о каких вакцинах идёт речь.

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