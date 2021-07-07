В Чите задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство

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В Чите (Забайкальский край) задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины.
В Чите задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл 6 июля около 04:00 по местному времени (22:00 мск 5 июля). В результате стрельбы погибла женщина 1982 года рождения, также был ранен её спутник.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению может быть причастен 56-летний мужчина, проживающий в том же дворе, где и было совершено убийство.

Минувшей ночью полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали его в одном из частных домов посёлка Каштак в Чите.

Гражданин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, объяснил свои действия тем, что пара слишком громко слушала музыку в автомобиле.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области задержан подозреваемый в нескольких тяжких преступлениях, который более 15 лет находился в федеральном розыске.

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