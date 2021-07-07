РИА Новости: около 50 человек эвакуировали в Тюмени из-за захвата банка

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В Тюмени из дома, на первом этаже которого неизвестный захватил отделение банка, эвакуировали около 50 жильцов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
РИА Новости: около 50 человек эвакуировали в Тюмени из-за захвата банка
  • © РИА Новости

«В целях безопасности из жилого дома выведено около 50 человек», — сообщили агентству.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на очевидца, в Тюмени здание Сбербанка оцепили сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время дежурят медики скорой помощи, спасатели и полицейские, также на место прибыли кинологи.

В URA.RU сообщили, ссылаясь на очевидцев, что к оцепленному офису Сбербанка в Тюмени приехал глава города Руслан Кухарук.

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