РИА Новости: около 50 человек эвакуировали в Тюмени из-за захвата банка

В Тюмени из дома, на первом этаже которого неизвестный захватил отделение банка, эвакуировали около 50 жильцов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В целях безопасности из жилого дома выведено около 50 человек», — сообщили агентству.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на очевидца, в Тюмени здание Сбербанка оцепили сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время дежурят медики скорой помощи, спасатели и полицейские, также на место прибыли кинологи.

В URA.RU сообщили, ссылаясь на очевидцев, что к оцепленному офису Сбербанка в Тюмени приехал глава города Руслан Кухарук.