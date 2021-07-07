Пять детей погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области

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В результате пожара в частном доме в Смоленской области погибли пять детей.
Пять детей погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области
  • © РИА Новости

«Один взрослый — бабушка — и пять детей (в возрасте от четырёх месяцев до 12 лет) погибли при пожаре в доме, по предварительным данным. На место происшествия выехал прокурор Смоленской области. Прокуратура начала проверку», — сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Между тем Интерфакс со ссылкой на администрацию Починковского района сообщает, что в результате пожара погибли восемь человек.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение техники пожарной безопасности — кто-то из взрослых мог оставить зажжённую сигарету. Также рассматривается версия неисправности проводки и электрооборудования.

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