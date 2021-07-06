Спасатели локализовали пожар в Медногорске

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Специалистам МЧС России удалось локализовать пожар в Медногорске Оренбургской области. Спасателям мешают скалистость местности и сильный ветер.
Спасатели локализовали пожар в Медногорске
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом сообщает RIA 56.

По решению губернатора Дениса Паслера к тушению пожара привлекли военно-транспортную авиацию Минобороны России — самолёты сбросили воду над местом горения уже дважды, готовится третий заход. В ликвидации стихии участвуют 299 человек, в числе которых специалисты из Оренбурга, Орска, Новотроицка и Кувандыка.

«Продолжается тушение, дежурят боевые посты, их задача — защитить людей. Главное, что нет угроз для жителей Медногорска. Я благодарен спасателям, волонтёрам и всем, кто помогает службам справиться с пожаром», — заявил Паслер.

Ранее сообщалось, что фронт активного горения составляет около 20 км разрозненными очагами по оврагам и горам.

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