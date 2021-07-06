В Татарстане завершено расследование по инциденту на горнолыжном комплексе

Гендиректор АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» признал вину по делу о падении одного из отдыхающих с подъёмника.

Об этом сообщает «Реальное время».

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан завершило расследование уголовного дела против гендиректора курорта, обвиняемого в оказании не соответствующих требованиям безопасности жизни услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В декабре 2020 года один из отдыхающих во время подъёма на транспортёре скатился с него и упал на бетонный пол сквозь не оснащённый страховкой проём. Мужчина выжил, но получил многочисленные переломы.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года гендиректор комплекса допустил в эксплуатацию горнолыжную трассу «Красная 3А», пройти к которой нужно было через недостроенный объект по ленточному транспортёру с превышением наклона ленты. Директор «Казани» никак не обслуживал оборудование и не назначил ответственных за безопасную эксплуатацию аппарата.