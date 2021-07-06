Мотострелки Балтфлота провели учения в Калининградской области

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Мотострелки армейского корпуса Балтийского флота обезвредили колонну техники условного противника, используя миномётные комплексы «Сани». Учения состоялись в Калининградской области.
Мотострелки Балтфлота провели учения в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На полигоне Правдинский разместили около 30 мишеней, которые имитировали легкобронированную технику, живую силу и огневые точки. Они находились за рекой на расстоянии до 4,5 км.

Военнослужащие выполнили 20 нормативов — от приведения миномёта в боевое положение до смены огневой позиции.

Ранее сайт Inforeactor передавал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.

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