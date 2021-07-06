В дискуссиях на полях Московского урбанистического форума приняли участие 480 спикеров

В дискуссиях на полях Московского урбанистического форума приняли участие рекордные 480 спикеров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на итоги президиума столичного правительства.

В связи с пандемией форум проходил в смешанном формате. Состоялось 100 мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 тыс. экспертов из 18 стран.

В числе спикеров — мэр Сергей Собянин, зампред правительства России Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг, лорд-мэр Дублина Хейзел Чу, вице-мэр Милана Пьерфранческо Маран.

Трансляции посмотрели свыше 100 тыс. человек из 75 стран.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Московского урбанистического форума рассказал о работе по благоустройству в городе.