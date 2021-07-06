Услугами МЖД в июне воспользовались около 59 млн пассажиров

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В июне 2021 года услугами перевозок Московской железной дороги (МЖД) воспользовались около 59 млн пассажиров, что более чем в полтора раза превышает показатель предыдущего года.
Услугами МЖД в июне воспользовались около 59 млн пассажиров
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Также отмечается, что среди пассажиров повысился интерес и к поездам дальнего следования, где количество перевезённых увеличилось почти в три раза — с 786 тыс. до почти 2,2 млн человек.

При этом общий пассажирооборот на МЖД с начала 2021 года составил более 330 млн человек.

В то же время услугами Московского центрального кольца в июне воспользовались более 12 млн человек — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее газета «Известия» писала, что эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили мнение россиян о путешествиях на юг на поездах.

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