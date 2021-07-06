Турция и Сербия выразили соболезнования в связи с крушением самолёта на Камчатке

МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолёта на Камчатке.

«Мы разделяем скорбь дружественного народа России и выражаем наши соболезнования семьям погибших и российскому правительству», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным РИА Новости, глава Сербии Александр Вучич также выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи авиакатастрофой на Камчатке.

Как пишет Life.ru, ранее МЧС показало видео с места крушения пассажирского самолёта Ан-26. На кадре видна выжженная зона столкновения воздушного судна со скалой.

На борту самолёта, летевшего из Петропавловска-Камчатского, находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребёнка. Все они, по предварительным данным, погибли.