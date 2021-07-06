Турция и Сербия выразили соболезнования в связи с крушением самолёта на Камчатке

Короткая ссылка
МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолёта на Камчатке.
Турция и Сербия выразили соболезнования в связи с крушением самолёта на Камчатке
  • © РИА Новости

«Мы разделяем скорбь дружественного народа России и выражаем наши соболезнования семьям погибших и российскому правительству», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным РИА Новости, глава Сербии Александр Вучич также выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи авиакатастрофой на Камчатке.

Как пишет Life.ru, ранее МЧС показало видео с места крушения пассажирского самолёта Ан-26. На кадре видна выжженная зона столкновения воздушного судна со скалой.

На борту самолёта, летевшего из Петропавловска-Камчатского, находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребёнка. Все они, по предварительным данным, погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить