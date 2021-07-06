В Подмосковье пресекли деятельность ОПГ, похищавшей деньги у жителей ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по ЯНАО.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городу Салехарду установлена организованная группа. В ходе расследования доказано 106 эпизодов противоправных действий преступной группы», — заявили в ведомстве.
Расследование велось с июля 2020 года.
Тогда в полицию обратилась жительница Салехарда и сообщила, что с её банковского счёта похитили 47 тыс. рублей.
Оказалось, что она решила заработать на ставках на спорт, увидев рекламу в соцсетях. Потерпевшая выполнила указания мошенника и перевела ему деньги.
Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.